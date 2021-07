Con la prima e storica qualifica Sprint alle spalle (verrà riproposta a Monza), la Formula 1 è pronta a tornare in pista per la gara di Silverstone. Davanti a tutti parte Verstappen, ma Hamilton è determinato a fare sua la gara di casa. E se tra i due spuntasse un terzo "incomodo"? La Ferrari di Leclerc dalla seconda fila, in quinta Sainz. Il GP della Gran Bretagna oggi in diretta alle 16 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Pareri contrastanti sulla prima qualifica Sprint che ieri ha fatto il suo debutto in Formula 1. L'esperimento verrà riproposto a Monza e in Brasile, poi Liberty Media farà le sue valutazioni e prenderà le sue decisioni. Piaccia o non piaccia il format, ciò che mette tutti d'accordo è la volontà della Formula 1 di sperimentare con l'obiettivo di migliorare lo spettacolo. Ma ora, con la Sprint alle spalle, si va verso la decima gara della stagione sul tracciato di Silverstone. Davanti a tutti parte Verstappen, ma Hamilton è determinato a fare sua la gara di casa. E se tra i due spuntasse un terzo "incomodo"? La Ferrari di Leclerc dalla seconda fila, in quinta Sainz dopo il contatto con Russell e costato una penalizzazione di 3 posizioni al britannico della Williams. Occhio anche alla perpetua voglia di riscatto di Bottas, terzo al via, e che prima di un addio sempre più scontato alla Mercedes, una firma sulla stagione proverà a metterla. Senza dimenticare Norris (McLaren), che con Hamilton e Russell "gioca in casa"). Il GP della Gran Bretagna è oggi in diretta alle 16 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)