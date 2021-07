Non c'è dubbio che con Verstappen fuori causa le porte per la vittoria gli si siano spalancate, nonostanete un grande Leclerc. Ma la gara di Silverstone conferma lo strapotere di Hamilton a casa sua. Il Mondiale torna il 1° agosto con il GP dell'Ungheria: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

In quello che già era il suo regno, Hamilton è andato a cogliere dei numeri importanti. È la sua 8^ vittoria a Silverstone: diventa così il primo pilota nella storia ad aver vinto 8 volte in due circuiti, laddove Michael Schumacher conta sì 8 successi, ma solo a Magny-Cours. Un momento, ma qual è l’altro circuito in cui Lewis ha trionfato 8 volte? L’Hungaroring, la prossima gara in calendario, in cui Hamilton avrà quindi il primo match point per mettere a segno la leggendaria 100^ vittoria