Il GP d'Italia a Monza sarà aperto al pubblico con il 50% della capacità. C'è l'annuncio ufficiale: ammessi i tifosi con green pass o test molecolare negativo. In vendita i biglietti, la gara è in programma nel weekend del 12 settembre. Il Mondiale intanto è in Ungheria: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il GP d'Italia a Monza sarà aperto al pubblico con il 50% della capacità . Per la gara in programma nel weekend del 12 settembre . saranno ammessi i tifosi muniti di green pass o test molecolare negativo .

I biglietti per il weekend di Monza sono in vendita. L'evento segna quindi un parziale ritorno alla normalità per tutti gli appassionati di motorsport in Italia.

Chi potrà accedere all'Autodromo

All'Autodromo Nazionale di Monza, come detto, potrà accedere solo chi è in possesso del green pass o l'esito di una tampone molecolare negativo o, ancora, chi è guarito dal Covid, come stabilito dal decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri. I tifosi potranno essere italiani o provenire da tutti i Paesi da cui è autorizzato il viaggio in Italia secondo le direttive del Ministero dell'Interno.