L’atmosfera a Budapest sarà bollente, e non solo per il termometro che supererà come da previsioni i 30 gradi. L’incidente di Silverstone ha i suoi strascichi e per richiesta Red Bull ripassa nelle mani dei commissari, ma la guerra sportiva riprende anche in pista. Tra i due litiganti c’è chi sul tortuoso Hungaroring proverà di nuovo a giocare il ruolo da terzo incomodo, questa volta senza l’effetto sorpresa.



A Silverstone quasi inaspettatamente si è vista una delle migliori Ferrari della stagione, paragonabile quasi a quella che aveva permesso a Charles Leclerc di prendersi la pole position a Montecarlo e a Carlos Sainz di conquistare il suo primo podio da ferrarista il giorno successivo. La SF21 ha dimostrato infatti di essere una macchina molto competitiva nelle curve a bassa velocità, mostrando doti di trazione straordinarie.



Quello che serve proprio sulla pista ungherese che per caratteristiche richiede una configurazione da massimo carico e grande trazione meccanica, dove la potenza del motore conta sicuramente meno che in altri tracciati. Sulla carta non c’è quindi una valida ragione per non prevedere una Ferrari in grado di inserirsi nella lotta tra Red Bull e Mercedes. Alla vigilia dell’undicesima gara c’è comunque il consueto realismo che di base accompagna i ferraristi in questa stagione di crescita. Le condizioni ambientali mai facili e quindi anche la gestione delle gomme saranno altri elementi da non sottovalutare per provare ad approfittare ancora di ogni occasione possibile.