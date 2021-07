Il pilota della Ferrari nel giovedì che apre il weekend dell'Hungaroring: "E' un circuito che mi piace, anche se non mi considero particolarmente bravo qui. Dobbiamo cominciare bene per andare tranquilli in vacanza. Le condizioni meteo e della pista non dovrebbero darci problemi, ma tocco ferro... McLaren? Batterla non è un'ossessione né l'unica priorità". Il GP dell'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



