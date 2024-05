Il pilota della Mercedes ha parlato nel corso di "CBS Mornings" del suo passaggio alla Ferrari dal 2025: “Lasciare Mercedes per me non è stata una scelta facile, non lo faccio perché non stia bene, ma perché dopo 3 anni di difficoltà nei quali non vinci voglio tornare a farlo. Sogno l’ottavo titolo”. Il Mondiale torna tra due settimane a Imola: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

" Voglio vincere il mio ottavo titolo ". Lewis Hamilton parla così in merito alla scelta di lasciare, al termine di questa stagione, la Mercedes e di firmare per Ferrari . Il sette volte campione del mondo, infatti, a partire dal 2025 sarà un nuovo pilota della Rossa (sostituendo Carlos Sainz) con un obiettivo molto chiaro: tornare al successo . "Lasciare Mercedes – ha spiegato l’inglese a CBS Mornings – per me non è stata una scelta facile , non lo faccio perché ci siano problemi con il team o perché non stia bene, ma perché dopo 3 anni di difficoltà nei quali non vinci voglio tornare a stare dove mi appartiene ".

"Sto vivendo una fase di transizione non facile"

L’attuale stagione di Hamilton non è di certo delle migliori. Il feeling con la W15 non è mai nato e la vittoria sembra essere davvero sempre più lontana. Le parole di Wolff ("nemmeno un genio come Newey riuscirebbe a risolvere i nostri attuali problemi") non fanno di certo ben sperare. Nonostante i 3 anni difficili, però, l’amore di Hamilton nei confronti di Mercedes non terminerà mai: "Mi sostengono da quando avevo 13 anni. Sono stati con me sempre, sia nella buona che nella cattiva sorte. Amo tutto: sia il marchio che le persone che lavorano per questo team. Proprio per questo, al momento, sto vivendo una fase di transizione non facile". Infine, un messaggio per i giovani: "Credete sempre nei vostri sogni, anche quelli più impossibili. Il mio era quello di diventare un pilota di Formula 1 e di diventare campione del mondo. Onestamente non avrei mai immaginato che avrei potuto contribuire a creare più diversità nello sport. Per questo bisogna sognare: puoi avere tutti i sogni che vuoi e devi inseguirli tutti".