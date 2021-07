Lewis Hamilton soddisfatto dopo la prima giornata di libere a Budapest: "Vedere due Mercedes davanti è un buon segno, dobbiamo ottimizzare ancora di più la macchina. Giornata positiva, anche se la sensazione in pista non era così buona". Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Faceva molto caldo oggi, è stata una giornata faticosa per noi. Abbiamo perso tanto peso nelle due sessioni, le gomme si sciolgono . E' dura trovare il bilanciamento giusto. E' diverso dagli ultimi circuiti dove faticavamo con le gomme anteriori, qui ci sono problemi differenti. Dobbiamo capire che strada prendere. E' stata una buona giornata , le sensazioni in pista non sono state grandiose perchè c'era poco grip, ma è stato così per tutti. Vedere due Mercedes in prima fila sul passo è un buon segno , stasera lavoreremo per ottimizzare la macchina e fare bene anche sabato".

Bottas: "Non il clima ideale per un finlandese..."

"Il caldo? Per noi finlandesi questa non è la temperatura migliore, soprattutto nei long run senti anche oltre 60° nell’abitacolo, quindi si suda tanto. Però in pista almeno trovi un po’ di aria. Diventa molto complicato per la gestione gomme. Fortunatamente non è sembrato che andasse troppo male per noi rispetto agli altri. Ultimamente abbiamo fatto dei miglioramenti quando fa caldo. Oggi siamo migliorati. Non siamo in una brutta situazione ma non si vede mai il quadro completo di tutto quello che fanno i team il venerdì”.