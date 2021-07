Carlos Sainz ha commentato il venerdì a due facce della Ferrari all'Hungaoring: "Già sapevamo prima di venire qui che avevamo qualche debolezza nel nostro pacchetto. Soffriamo in alcune curve, altrimenti non avremmo mai chiuso fuori dalla Top 10. Ora cerchiamo di recuperare in vista di sabato". Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Carlos Sainz ha terminato in 12^ posizione le seconde libere del GP di Ungheria . Un venerdì che era partito alla grande per lo spagnolo della Ferrari , quarto nelle FP1.

"Sapevamo di avere qualche debolezza a Budapest"

"Purtroppo già prima di venire qui sapevamo di avere qualche debolezza sulla nostra macchina e nel nostro pacchetto - ha detto Sainz -. In particolare soffriamo in alcune curve su questo circuito, altrimenti non saremmo mai stati fuori dalla Top 10. Questa pista non è come Monaco, ma speriamo di recuperare un po' di passo per avere la miglior posizione possibile".