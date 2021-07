Charles Leclerc dopo il 7° posto nelle qualifiche a Budapest, a soli 75 centesimi dalla quarta piazza di Perez: "Peccato, ma abbiamo faticato dal Q2 in avanti a causa del vento, quando perdevo il posteriore. Abbiamo un buon passo gara, ma qui è complicato sorpassare. Bisognerà fare la miglior partenza possibile". Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Leclerc: "Peccato, ma abbiamo faticato a causa del vento"

il botto

Sainz contro le barriere nelle qualifiche. FOTO

"Peccato, ma onestamente dalla Q2 in poi facevo fatica - ha detto a Sky Sport -. Ho fatto fatica, il posteriore si muoveva tanto per il vento, poi abbiamo faticato sempre a causa del vento. Oggi è un settimo posto, il passo gara è buono ma è difficile sorpassare su questa pista. Sarà complicato. Con Sainz ho parlato delle condizioni della pista e della vettura, con il posteriore che si muoveva tanto, infatti lui l'ha perso. Il passo gara c'è, ma per dimostrarlo dobbiamo essere davanti al trenino dei nostri competitor e ora siamo dietro. Bisogna fare la migliore partenza possibile per fare il meglio in gara".