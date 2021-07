Brutto incidente per Carlos Sainz nel Q2 delle qualifiche del GP d'Ungheria. Lo spagnolo perde il controllo della sua Ferrari e si schianta lateralmente contro le barriere. Pilota indenne, monoposto spostata con il carro attrezzi e qualifiche terminate in anticipo. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE