"Sorpreso da una raffica di vento di 30-40 km/h"

il botto

Sainz contro le barriere nelle qualifiche. FOTO

"Oggi non era facile, ma la condizione era uguale per tutti - le parole di Sainz a Sky Sport -. Non ci sono scuse, sono sorpreso di quanto successo. Sono andato subito al box per vedere. Andavo più lento di 5 km/h rispetto al Q1, ma c'era una raffica di 30-40 km/h di vento. Non sono scuse, ma i dati. Chiedo scusa alla squadra, lavoriamo per fare bene domani. Per il cambio non so se è stato danneggiato, è ancora troppo presto. Ho provato ad andare, ma poi la cosa migliore è stata quella di fermarsi. Sarà difficile la rimonta, non è semplice sorpassare: con una buona partenza e una buona strategia possiamo prendere qualche punto. Più di questo sarà difficile".