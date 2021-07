Il pilota italiano della Campos Racing vince la prima gara del sabato in Formula 3. Un successo "azzurro" nella categoria mancava da Silverstone 2019 con Leonardo Pulcini. Al traguardo la dedica al team owner Adrian, scomparso sei mesi fa. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) GP UNGHERIA, DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE Condividi:

Comincia alla grande il sabato dei motori per l'Italia: in Formula 3 successo dell'italiano Lorenzo Colombo in Gara-1 all'Hngaroring. Una vittoria "azzurra" nella categoria mancava dal 2019 con Leonardo Pulcini.

Sulla griglia di partenza Volete una soluzione facile a un problema che appare difficile? Date una buona macchina e prima fila a un italiano e lui non vi deluderà, portando a termine l'impresa più attesa. In Ungheria, l'inversione della griglia determinata dalle qualifiche regala la bellissima sorpresa di un italiano - appunto Colombo, Campos Racing- in prima fila al via. Hauger (Prema), leader del campionato, scatta invece dalla undicesima piazzola, avendo ottenuto il secondo tempo in qualifica. Dalla sesta fila scatta l'altro italiano, Nannini (HWA). Allo spegnimento dei semafori Colombo parte marcando il giapponese Iwasa che lo attacca da dietro, prende così la testa il britannico Edgar (Carlin), partito dalla prima posizione.

La Safety Car Alla quarta curva Edgar spinge fuori Colombo, in modo troppo aggressivo e l'italiano si lamenta con i box. Temperature fresche consentono una migliore gestione e più lunga vita alle gomme. All'ottavo giro Colombo attacca Edgar e lo sorpassa. Al britannico cede il cambio, l'italiano vola in testa alla corsa davanti a Iwasa e Caldwell. Al nono giro Colombo fa segnare anche il giro veloce. Al quattordicesimo passaggio Hauger guadagna una posizione ai danni di David Schumacher. Al sedicesimo giro cede anche il cambio di Vesti (ART). La direzione corsa opta per mandare in pista la safety car e il vantaggio di Colombo su Iwasa (1"2) di colpo sfuma. Gara neutralizzata. Al diciannovesimo giro -al rientro della Safety Car- la bandiera verde lancia una nuova partenza. Nel corso della diciannovesima tornata Hauger guadagna due posizioni e sale in sesta piazza. Colombo spinge e si mette al riparo da un eventuale utilizzo del DRS di Iwasa, sempre alle sue spalle. Ultima tornata ventre a terra.