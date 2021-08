Non usa mezzi termini Max Verstappen, tra i più danneggiati dalla carambola iniziale provocata da Bottas: "Ha fatto una caz... enorme. Dal cervello deve essergli uscita una di quelle cose rumorose che fanno puzza". L'olandese ha perso in Ungheria la leadership del Mondiale

Max Verstappen sfoga al microfono di Sky Sport tutta la rabbia e la frustrazione al termine del GP di Ungheria. L'olandese è rimasto coinvolto nella carambola innescata da Valtteri Bottas al via, danneggiando la sua Red Bull: rimasto in pista, ha chiuso al 10° posto. Un punto che non gli ha comunque consentito di salvare la leadership del Mondiale, che è così passata nelle mani di Lewis Hamilton. "Bottas ha fatto una caz... enorme - ha detto un furioso Max -. Ha frenato tardi, si è buttato addosso a Lando, che mi ha centrato. Dal cervello gli è uscita una cosa di quelle rumorose che fanno puzza...".