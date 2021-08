Ci potrebbe essere un incredibile epilogo del GP dell'Ungheria a diverse ore dal termine della gara. Investigazione e secondo posto di Vettel a rischio dopo che, nelle verifiche al termine della gara, non è stato possibile reperire la quantità minima di carburante dalla sua monoposto come stabilito dal regolamento

Il GP dell'Ungheria forse non è ancora terminato. Un'investigazione, infatti, potrebbe cambiare il podio di Budapest: il secondo posto di Sebastian Vettel è a rischio dopo che, nelle verifiche al termine della gara, non è stato possibile reperire dalla sua Aston Martin la quantità minima di carburante prevista dal regolamento, ma solo 0,3 litri.

Cos'è successo al termine della gara di Budaest?

Alla fine del Gran Premio, Vettel si è fermato senza completare il giro di rientro; successivamente è tornato a piedi verso i box prima di raggiungere il podio. In attesa della decisione, ricordiamo che in precedenza c'era stata anche una reprimenda per il pilota tedesco (e non solo) a causa del mancato rispetto delle procedure pre-gara.