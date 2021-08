Oltre al danno la beffa. Dopo il ritiro al via del Gran Premio dell'Ungheria in seguito all'incidente provocato da Lance Stroll su Aston Martin, Charles Leclerc e la Ferrari devono incassare un verdetto impietoso: la rottura del motore che, come comunicato dalla scuderia di Maranello, non sarà più utilizzabile. Il monegasco sarà costretto a montare la terza power unit in stagione e il Cavallino Rampante spiega che per "il team e per il pilota si tratta di un ulteriore danno, non soltanto economico ma anche sportivo, visto che è assai probabile che nel prosieguo della stagione la squadra possa essere costretta a montare sulla SF21 di Leclerc una quarta Ice, con conseguente penalità sulla griglia di partenza". Insomma, difficile completare i dodici Gran Premi restanti con un solo motore. Per Leclerc una doccia gelata dopo la delusione dell'Hungaroring.