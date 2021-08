A Spa serve un amuleto per Carlos Sainz

A.A.A. cercasi amuleto potentissimo per raddrizzare il palmares di Carlos Sainz nel GP del Belgio. Perché, finora, non c’è stato verso di ottenere risultati all’altezza delle sue possibilità.

Si comincia nel 2015 con la Toro Rosso: ottimo risultato in qualifica, 10°, davanti a Verstappen? Sì, ma non conta perché l’olandese deve cambiare Power Unit. Forse faceva meglio a cambiarla pure Carlos, visto che la vettura ammutolisce in griglia e deve partire dai box con due giri di ritardo. Non vale la pena di gareggiare e si ritira per risparmiare, appunto, la Power Unit.

14° in griglia ma già 7° al primo giro: partenza fantastica nel 2016, tuttavia al passaggio successivo fora sul rettifilo del Kemmel. Prova a proseguire, ma distrugge l’ala posteriore e si ritira.

Il 2017 è la volta buona: è solo 16° al primo giro, ma risale e termina a punti, anzi, a punto, perché quello del 2017 è l’unico che ha conquistato finora a Spa su 6 GP disputati!

Nel 2018 deve usare dei componenti aggiuntivi e partire da fondo griglia: termina 11°, appena fuori dai punti.

E poi? Carlos finisce nel regno dell’assurdo. Nel 2019 rimane fermo in griglia, di nuovo con una Power Unit recalcitrante e l’anno scorso la griglia nemmeno la vede, perché rompe uno scarico a mezz’ora dal via e non esce dal garage…

Hamilton per raggiungere Senna

I fan delle coincidenze numeriche sono tutti lì, pronti con il colpo in canna.

Che succede se vince Hamilton? Sarebbe la 5^ vittoria a Spa, e non è un numero qualunque: si tratta del numero di successi di Ayrton Senna sul mitico tracciato belga, ma non solo, avverrebbe a 30 anni dall’ultima vittoria di Ayrton qui, il 1991.

Già, il 1991, garanzia di ricorrenza comunque: in quell’edizione faceva il suo esordio in F.1 Michael Schumacher, plurivittorioso qui con 6 successi. Insomma, tutte le coincidenze portano qui, a questo triangolo Hamilton-Senna-Schumacher, a Spa…