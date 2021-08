La F1 riparte e in conferenza, a Spa, ripartono anche le domande sul futuro di Bottas. Il finlandese in conferenza: "Non ho notizie da condividere". Accanto a lui Russell, destinato a prendere il suo posto in Mercedes: "Meglio fare le cose bene, senza fretta". Tutto il weekend del GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il "destino" li ha voluti uno accanto all'altro nella conferenza del GP del Belgio, prima tappa della F1 dopo la sosta estiva. E il destino sembra che abbia già deciso di sostituire Valtteri Bottas con Gerorge Russell sulla Mercedes del 2022. Ormai non è più una questione di "se", ma piuttosto di "quando" verrà annunciato il passaggio del britannico al team di Brackley. Intanto in conferenza stampa Bottas esterna il suo fastidio per le domande sul futuro rispondendo: "Se c'è qualcosa di nuovo? Forse so qualcosa o forse no, ma di sicuro non ho notizie da condividere".