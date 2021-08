La sfida riparte da Spa: libere LIVE alle 11.30

L'ultima pole a meno di 200 km/h di media a Spa è quella di Barrichello nel 1994: forte pioggia in un circuito notevolmente rallentato da una chicane in mezzo all'Eau Rouge, risultarono in soli 178.542 km/h di media, la pole più lenta in assoluto nella storia del circuito. Si tratta di una vera e propria anomalia, visto che per trovare un'altra pole a meno di 200 di media sul circuito belga bisogna risalire al 1955 (196,496 km/h, Castellotti, Lancia).