Mick Schumacher nel segno di Michael. Il pilota della Haas in pista a Spa, dove nel 1991 debuttò ufficialmente in F1 il papà, con un casco che celebra il grande e amatissimo Schumi. Tutto il weekend del Mondiale è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP BELGIO, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE