Sono passati trent'anni. La leggenda di Michael Schumacher in Formula 1 nasce nell’agosto del 1991, quando in calendario è in programma il GP del Belgio a Spa. Il ragazzo, poco più che ventenne, corre per quella sorta di academy Mercedes che è il team Sauber nel Mondiale sport prototipi, Gruppo C. Ma in realtà Michael non è proprio uno sconosciuto, essendo arrivato 5° alla 24 Ore di Le Mans. Qui tra l'altro aveva fatto segnare anche il giro più veloce.

Al volante della Jordan

Schumacher al volante della verde Jordan in quel GP del Belgio ci finisce quasi per caso, dato che nessuno si aspettava che il titolare del sedile, Bertrand Gachot, finisse in cella in Inghilterra dopo una rissa con un taxista. Il manager del futuro "Schumi", Willy Weber trova rapidamente un accordo con Mercedes per liberare il ragazzo e lo offre ad Eddie Jordan, che si lascia convincere definitivamente quando gli viene fatto credere che Michael ha già corso a Spa e che quindi l’esperienza sul difficilissimo tracciato delle Ardenne non manca. Tutto falso, il tedesco non ha mai messo le ruote sull'asfalto di Spa.