Venerdì complicato per Charles Leclerc, 18° nella seconda sessione di libere finita a muro: "Non è stato piacevole, ma i giorni che contano sono sabato e domenica. Impararò dagli errori. Abbiamo molto lavoro da fare sul set-up della macchina, nelle FP2 abbiamo avuto delle difficoltà". Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Seconda sessione di libere in Belgio piuttosto complicata per la Ferrari e per Charles Leclerc in particolare: il monegasco è infatti finito contro le barriere tra le curve 6 e 7 quando mancavano venti minuti al termine del turno. Nessun problema per il pilota, solo 18°, ma sospensione anteriore sinistra della SF21 danneggiata.