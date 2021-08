La Ferrari non ha brillato in questo venerdì di Spa: nella sessione pomeridiana la SF21 è parsa sbilanciata, come dimostra l'uscita di pista di Leclerc. L'assetto scarico paga solo nel primo settore, con Alpine, Alpha Tauri e Aston Martin al momento superiori alla Rossa: tutto però può cambiare in poche ore. Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Dopo la sosta estiva il Mondiale di Formula 1 è ripartito con le prove libere di Spa e con la consueta lotta tra Mercedes e Red Bull. In queste prime libere ha avuto la meglio Max Verstappen che ha preceduto di pochissimi centesimi il duo Bottas – Hamilton. Ricordiamo che il pilota finlandese della Mercedes non sarà tra i papabili per partire in pole position a causa di una penalità di 5 posizioni che dovrà scontare in griglia per l’incidente causato durante lo start del Gp di Budapest. Dopo queste prime due ore di libere è impossibile dire chi sia il favorito tra Verstappen ed Hamilton in quanto entrambe le vetture non sembrano essere ancora al 100% della forma. Red Bull si è presentata in pista con un’ala anteriore con una corda molto ridotta nell’ultimo flap supplementare e con un’ala posteriore a cucchiaio mentre Mercedes ha optato per un assetto ancora più scarico rispetto ai rivali di Milton Keynes. Solo dopo un’attenta analisi dei dati raccolti oggi verrà scelto un setup aerodinamico che vada ad adattarsi nei migliori dei modi alla pista di Spa. Si andrà ad optare per il miglior compromesso visto che bisognerà avere sufficiente velocità nel primo e terzo settore tenendo conto del settore centrale dove è molto importante il carico aerodinamico.

Quest’anno sarà ancora più difficile la scelta in quanto il meteo è molto variabile. Farà sicuramente molto fresco e non è esclusa la pioggia per la giornata di domenica. I botti di Leclerc e Verstappen hanno impedito ai piloti di provare la vettura con parecchia benzina a bordo quindi dobbiamo attenderci che queste prove verranno effettuate durante le FP3.