Max Verstappen è stato il più veloce nella prima giornata di libere, finendo però a muro nel finale della seconda sessione: "Ho avuto troppo sovrasterzo, ho perso il posteriore. Come team però siamo felici. Per sabato sarà fondamentale capire le condizioni meteo". Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Giornata positiva nonostante l'incidente"

"Abbiamo avuto decisamente un buon inizio quest’oggi, ma sfortunatamente ho perso il posteriore alla fine della seconda sessione di prove libere, c’è stato troppo sovrasterzo da correggere ed ho colpito le barriere. Come team eravamo felici per come stavano andando le cose, con una buona messa a punto tra la PL1 e la PL2. Guardando a domani ci sono alcuni aspetti da valutare, soprattutto le condizioni atmosferiche. Sarà difficile capire come sarà il tracciato con il bagnato, ma in ogni caso sarà molto interessante, perché sia sabato che domenica dovremmo rivivere le stesse condizioni di oggi”.