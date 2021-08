Max Verstappen centra la nona pole della carriera, la sesta della stagione, sotto il diluvio di Spa, tenendosi alle spalle il grande rivale Lewis Hamilton: "Sono state qualifiche insidiose, era difficile tenere in pista la macchina. L'importante è essere davanti". Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Max Verstappen conquista la pole position nel GP del Belgio . L'olandese fa esplodere le migliaia di tifosi presenti in tribuna con un ultimo giro super, mettendosi alle spalle Russell ma soprattutto il grande rivale per il titolo, Lewis Hamilton . Per il pilota della Red Bull si tratta della nona pole della carriera , la sesta della stagione.

"Siamo primi, questa la cosa importante"

"Sono state delle qualifiche insidiose - ha detto Verstappen al termine della sessione -. Era difficile tenere la macchina in pista e trovare le condizioni giuste per le gomme. Abbiamo avuto lunga pausa dopo il Q2 e non era semplice capire le condizioni della pista di nuovo. Siamo primi, questa è la cosa importante. Cambiare tra intermedie e wet? Nel Q1 siamo usciti con le wet e andavamo piano. Quindi siamo passati alle intermedie, ma quelle gomme non vanno bene quando c’è tanta acqua in pista. Sono contento di aver fatto una qualifica come questa dopo la pausa e di aver portato a casa un’altra pole".