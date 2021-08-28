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Formula 1, la griglia di partenza del Gp Belgio a Spa

Formula 1

Prima fila inedita a Spa, dove alla nona pole di Verstappen si affianca la Williams di Russell. Leclerc e Sainz guadagnano una posizione grazie alla penalità di Bottas: Charles scatterà 10°, Carlos 12°. Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

PRIMA FILA

1  Max Verstappen (Ola/Red Bull) 

2  George Russell (Ing/Williams) 


SECONDA FILA

3  Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 

4 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 

 

TERZA FILA

Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) 

Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

 

QUARTA FILA

7  Sergio Perez (Mes/Red Bull)  

8   Esteban Ocon (Fra/Alpine)

 

QUINTA FILA

9 Lando Norris (Ing/McLaren)

10 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 

 

SESTA FILA

11  Nicholas Latifi (Can/Williams)

12 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) 

 

SETTIMA FILA

13  Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *penalizzato di 5 posizioni

14  Fernando Alonso (Spa/Alpine) 

 

OTTAVA FILA

15  Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri) 

 

NONA FILA

17 Mick Schumacher (Ger/Haas) 

18 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 

 

DECIMA FILA

19  Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 Lance Stroll (Can/Aston Martin)  *penalizzato di 5 posizioni 

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Prima fila inedita a Spa, dove alla nona pole di Verstappen si affianca la Williams di Russell....

La griglia di partenza del GP del Belgio
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