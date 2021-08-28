La griglia di partenza del GP del Belgio

Prima fila inedita a Spa, dove alla nona pole di Verstappen si affianca la Williams di Russell. Leclerc e Sainz guadagnano una posizione grazie alla penalità di Bottas: Charles scatterà 10°, Carlos 12°. Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)
PRIMA FILA
1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)
2 George Russell (Ing/Williams)
SECONDA FILA
3 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)
4 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)
TERZA FILA
5 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)
QUARTA FILA
7 Sergio Perez (Mes/Red Bull)
8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)
QUINTA FILA
9 Lando Norris (Ing/McLaren)
10 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
SESTA FILA
11 Nicholas Latifi (Can/Williams)
12 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)
SETTIMA FILA
13 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *penalizzato di 5 posizioni
14 Fernando Alonso (Spa/Alpine)
OTTAVA FILA
15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)
NONA FILA
17 Mick Schumacher (Ger/Haas)
18 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)
DECIMA FILA
19 Nikita Mazepin (Rus/Haas)
20 Lance Stroll (Can/Aston Martin) *penalizzato di 5 posizioni