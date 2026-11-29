Partito dalla pole position e al comando per tutta la prima metà del Gran Premio del Qatar, George Russell ha visto sfumare una vittoria ormai alla portata a causa di un detrito incastratosi sulla sua Mercedes. Nemmeno un pit stop interminabile, durato oltre dieci secondi, è bastato a liberare del tutto la monoposto, costringendo l'inglese a una gara di pura gestione chiusa a oltre 31 secondi dal compagno di squadra

Scattato dalla pole position e autore di una prima metà di gara impeccabile al comando, George Russell ha visto la sua domenica in Qatar complicarsi improvvisamente per colpa di un frammento di detrito rimasto incastrato sulla sua Mercedes. Il tentativo di rimozione durante il pit stop si è rivelato lungo e complesso: la sosta ha superato i dieci secondi senza però risolvere del tutto l'inconveniente. Così, una corsa fino a quel momento saldamente sotto controllo si è trasformata in una difensiva gara di contenimento, conclusa al traguardo con un distacco di 31,476 secondi dal compagno di box Kimi Antonelli.

Detriti sotto la W17: il nodo del pit stop infinito Essendo scattato davanti a tutti, Russell ha fatto da apripista fin dalle prime fasi, ritrovandosi esposto per primo ai detriti disseminati in pista, tra cui un frammento riconducibile a materiale simile al polistirolo, probabilmente legato all'uscita di Arvid Lindblad a curva 2 nel giro d'apertura con conseguente Virtual Safety Car, pur senza conferme ufficiali da parte di Mercedes. A metà gara, con il compagno di squadra già alle sue spalle e il ritmo calato, il muretto ha segnalato la presenza del corpo estraneo sotto la W17: il pilota ha chiesto di rientrare subito, ma il box ha preferito attendere fino a circa il 35° giro. Quel pit stop al giro 35 si è trasformato in un passaggio critico perché i meccanici hanno provato a liberare il fondo senza riuscire a staccare del tutto il detrito, allungando la sosta ben oltre i dieci secondi. Nel giro successivo Antonelli ha completato il suo cambio gomme in 2,3 secondi, guadagnando una finestra di circa otto secondi in corsia box e ribaltando una sfida che fino a poco prima vedeva i due separati da meno di un secondo.