F1, GP Qatar: problema al pit stop per George Russell e cosa è successo ai boxEPISODIO CHIAVE
Partito dalla pole position e al comando per tutta la prima metà del Gran Premio del Qatar, George Russell ha visto sfumare una vittoria ormai alla portata a causa di un detrito incastratosi sulla sua Mercedes. Nemmeno un pit stop interminabile, durato oltre dieci secondi, è bastato a liberare del tutto la monoposto, costringendo l'inglese a una gara di pura gestione chiusa a oltre 31 secondi dal compagno di squadra
Scattato dalla pole position e autore di una prima metà di gara impeccabile al comando, George Russell ha visto la sua domenica in Qatar complicarsi improvvisamente per colpa di un frammento di detrito rimasto incastrato sulla sua Mercedes. Il tentativo di rimozione durante il pit stop si è rivelato lungo e complesso: la sosta ha superato i dieci secondi senza però risolvere del tutto l'inconveniente. Così, una corsa fino a quel momento saldamente sotto controllo si è trasformata in una difensiva gara di contenimento, conclusa al traguardo con un distacco di 31,476 secondi dal compagno di box Kimi Antonelli.
Detriti sotto la W17: il nodo del pit stop infinito
Essendo scattato davanti a tutti, Russell ha fatto da apripista fin dalle prime fasi, ritrovandosi esposto per primo ai detriti disseminati in pista, tra cui un frammento riconducibile a materiale simile al polistirolo, probabilmente legato all'uscita di Arvid Lindblad a curva 2 nel giro d'apertura con conseguente Virtual Safety Car, pur senza conferme ufficiali da parte di Mercedes. A metà gara, con il compagno di squadra già alle sue spalle e il ritmo calato, il muretto ha segnalato la presenza del corpo estraneo sotto la W17: il pilota ha chiesto di rientrare subito, ma il box ha preferito attendere fino a circa il 35° giro. Quel pit stop al giro 35 si è trasformato in un passaggio critico perché i meccanici hanno provato a liberare il fondo senza riuscire a staccare del tutto il detrito, allungando la sosta ben oltre i dieci secondi. Nel giro successivo Antonelli ha completato il suo cambio gomme in 2,3 secondi, guadagnando una finestra di circa otto secondi in corsia box e ribaltando una sfida che fino a poco prima vedeva i due separati da meno di un secondo.
Dal comando alla difesa: quanto è costato in pista
Una volta persa la leadership a favore di Antonelli, il divario ha preso a salire in modo progressivo: da circa 8,5 secondi subito dopo la girandola delle soste fino a 11,4 secondi pochi giri più tardi, poi intorno ai 17 secondi a una decina di tornate dalla bandiera a scacchi, fino a toccare i 21, 27,3 e infine i 31,476 secondi sotto la bandiera a scacchi. L'incremento di circa 23 secondi nell'ultimo segmento riflette sia il ritmo sostenuto di Antonelli sia una perdita costante coerente con un fondo compromesso, come lasciato intendere dallo stesso box quando ha ammesso di aver rimosso solo "most of it" ("la maggior parte"). Nel finale, il margine di Russell su Oscar Piastri si è assottigliato fino a 1,541 secondi, trasformando una gara nata per puntare al successo in una difesa del secondo posto. Persino Antonelli si è chiesto via radio se dovesse restituire la posizione ("Sei sicuro che non vuoi che faccia qualcosa?"), ricevendo una risposta negativa dal muretto ("Stiamo bene Kimi, lui è a una sosta di distanza") per via del distacco accumulato.