Noi non possiamo sapere gli accordi che i piloti e il team avevano preso prima della gara. Quello che è certo è che la Ferrari ha chiuso seconda nel Mondiale Costruttori, ma prima in quello delle polemiche. Le onde di Leclerc non vanno bene, ma Hamilton era pronto a 'piantare i chiodi nella bara' del compagno. Guarda il VIDEO. Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR: HIGHLIGHTS