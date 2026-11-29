Fred Vasseur commenta l'ordine di scuderia nel finale che ha blindato il 6° posto di Hamilton e il 7° di Leclerc: "L’obiettivo di questo fine settimana era assicurarci il 2° posto tra i costruttori. Volevamo portare a casa i punti, volevamo assicurarci un risultato per la Ferrari e credo che abbiamo preso la decisione migliore". Guarda il VIDEO. Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW

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