Lando Norris è stato protagonista di un terribile incidente all'Eau Rouge durante le qualifiche del GP del Belgio. Il pilota della McLaren è stato trasportato in ospedale per accertamenti: i raggi al gomito hanno escluso fratture, la sua presenza in gara non è in dubbio.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Norris

Subito dopo l'incidente, Lando Norris è stato trasportato in ospedale in via precauzionale. Come confermato anche dalla McLaren, "In seguito all'incidente occorso durante le qualifiche, Lando è stato controllato al Centro medico della pista e poi è stato trasportato in ospedale dove si sottoporrà a dei raggi-X al gomito". L'esito è stato rassicurante: Lando lamenta dolore al gomito, ma gli esami hanno escluso fratture: il britannico sarà così regolarmente al via del GP, in programma domenica alle ore 15. La conferma è arrivata anche dalla FIA, che ha dichiarato il pilota idoneo a gareggiare nel Gran Premio di Spa.