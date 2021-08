Oggi il GP del Belgio: tutte le news prima del via

Alle 15 la dodicesima prova del Mondiale 2021. Dalla pole scatta Verstappen con la Red Bull, ma occhio a Russell che ha impressionato in qualifica con la Williams. Per la Ferrari una gara tutta in rimonta. Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La MotoGP che scatta alle 14 a Silverstone, la Formula 1 che è pronta a un'altra super sfida stavolta sul tracciato di Spa, l'Università del Circus. Sono questi gli appuntamenti di punta di una domenica di motori ricchissima su Sky. Ieri, sotto il diluvio, Max Verstappen ha centrato la pole position per il GP del Belgio davanti a uno straordinario George Russell. Il campione del mondo Lewis Hamilton scatta dalla seconda fila, mentre le Ferrari - entrambe fuori al Q3 - sono attese da una gara in rimonta. Paura per Lando Norris dopo un incidente alla Eau Rouge: tanti danni alla McLaren, ma per fortuna solo qualche "ammaccatura" per il pilota senza gravi conseguenze. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Occhio al meteo...