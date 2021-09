Lewis Hamilton non teme i possibili fischi dei tifosi di Max Verstappen in Olanda, ma nemmeno la concorrenza di quello che, con ogni probabilità, sarà il suo prossimo compagno in Mercedes: George Russell. "George è umile, mi piace il suo approccio - ha detto Lewis nella conferenza stampa a Zandvoort -. Siamo entrambi inglesi e questo ci aiuterebbe a livello di comunicazione. Russell sarà uno dei pilastri di questo sport, ha già dimostrato di avere una guida incredibile e sono sicuro che crescerà ancora. E per farlo non credo ci sia ambiente migliore di una grande squadra come Mercedes".