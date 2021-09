Il pilota dell'Alfa Romeo fa un po' il "duro" in conferenza stampa in Olanda, il giorno dopo l'annuncio del suo rituro a fine stagione: "Per fortuna la Formula 1 non è mai stata la mia vita, anche se si è presa molto del mio tempo". È forse solo il suo modo, alla "Iceman", per nascondere l'emozione per una storia che sta per finire dopo 20 anni. Tutto il weekend della F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



