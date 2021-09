Lo attende la Mercedes, ma non dovrebbero esserci annunci ufficiali nel corso del weekend in Olanda. Il pilota britannico per la prima volta parla in modo più esplicito del suo futuro: "Sono consapevole della situazione e di dove correrò il prossimo anno. Sono stato informato poco prima di Spa". La diretta del GP di Zandvoort è su Sky Sport F1 (canale 207)

GP OLANDA: LA GUIDA TV