Nell mattinata delle libere del GP d'Olanda, un aereo è decollato andando su e giù per la spiaggia di Zandvoort, nei pressi del ciruito. "7 volte campione del mondo, semplicemente favoloso", recita il messaggio sullo striscione trasportato dal velivolo "targato" TeamLH. Un modo per provare a contrastare la "marea arancione" a sostegno di Max Verstappen. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP OLANDA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE