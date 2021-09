Venerdì con pochi chilometri in pista per Lewis Hamilton, che dopo aver fatto segnare il miglior crono nelle FP2, si è fermato per un calo di potenza della sua Mercedes nella seconda sessione: "Non è la fine del mondo, ma abbiamo girato poco e quindi siamo costretti a inseguire in questo weekend. Comunque grazie anche a Bottas sembriamo competitivi". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP OLANDA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE LIBERE