Charles Leclerc sorride dopo lo splendido crono fatto segnare nella seconda sessione di libere a Zandvoort, che valgono il miglior tempo di giornata davanti al compagno Sainz: "Speriamo di mantenere queste posizioni anche in qualifica, dobbiamo lavorare per quello. Gli altri hanno margini di miglioramento, ma su questa pista prendere qualche rischio può pagare e può succedere di tutto". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP OLANDA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE