Carlos Sainz non si esalta per il secondo posto ottenuto nel venerdì di Zandvoort: "Abbiamo un buon passo, ma lotteremo con la McLaren: purtroppo la Red Bull e la Mercedes sono ancora più veloci di noi. La cosa buona però è che siamo più vicini a loro di quanto lo fossimo nelle ultime uscite". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

