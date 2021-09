Su Sky appuntamento con il Gran Premio d’Olanda di Formula 1, gara in programma domenica 5 settembre alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In pista anche la Formula 3 e la Porsche Super Cup. Prosegue su Sky la grande stagione dei motori, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8. Domani alle 18, appuntamento con il documentario F1 “Ritorno a Zandvoort: il nuovo circuito”, con focus sui lavori effettuati da un’azienda italiana per modificare la pista.