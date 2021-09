Jak Crawford, pilota statunitense della Hitech Grand Prix, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere a Zandvoort: ha girato in 1:25.535. Secondo Smolyar, terzo Vesti. Alle 13.45 le qualifiche in diretta sul canale 207. Tutto il weekend del GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport F1

E' dello statunitense Jak Crawford il miglior tempo nelle prove libere della Formula 3 in Olanda. Il pilota della Hitech Grand Prix ha girato in 1:25.535, lasciandosi alle spalle òe due ART di Smolyar e Vesti. Sessione interrotta due volte per bandiera rossa, mentre la qualifica scatterà alle 13.45. Tutto in diretta su Sky Sport F1 con il commento di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi.