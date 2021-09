Lewis Hamilton ha sfiorato il colpaccio nelle qualifiche di Zandvoort, finendo ad appena 38 millesimi da Verstappen: "Sono arrivato davvero vicino, Max ha fatto un giro perfetto e merita la pole. Sarà una gara difficile, qui è dura superare. La strategia avrà un ruolo fondamentale". Tutto il weekend del GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Sono arrivato molto vicino a Verstappen alla fine - ha detto Hamilton -. Voglio ringraziare i tifosi olandesi Il circuito è fantastico, la pista è bellissima. Adoro venire in questo paese e mi piace l’accoglienza, perché sono grandi fan dello sport, grandi appassionati. Max ha fatto un giro fantastico, ma io sono arrivato molto vicino. Ho cercato di prenderlo in tutte le sessioni, tutte le interruzioni ci hanno reso la vita difficile. Io ho dato tutto, ma lui ha fatto un giro fantastico e merita la pole. Domani sarà durissima, qui è difficile superare. Ma è un posto meraviglioso nel quale correre. La strategia sarà importante. Non vedevamo da tanto un pubblico così. Spero che domani la pista ci possa aiutare a creare una bella gara".