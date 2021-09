Con la settima pole della stagione, Max Verstappen ha infiammato i 70mila di Zandvoort: "E' una sensazione incredibile, un pubblico fantastico. Non mi aspetto una gara facile, anche se qui è difficile superare. Dobbiamo completare l'opera in gara". Tutto il weekend del GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

