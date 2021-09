"La seconda fila era possibile, peccato"

Sainz: "Uno spettacolo i meccanici Ferrari"

"Era possibile la 2^ fila, peccato. Ho chiesto troppo al run della Q3, ho perso un po' il posteriore in curva 10 e quell'errore ci è costato i centesimi del 4° posto - ha spiegato Leclerc a Sky Sport -. E' comunque una buona partenza e possiamo giocarcela con quelli davanti. Per noi sarà importante la partenza, speriamo di fare come mio fratello stamattina (ha vinto gara 1 in F3, ndr). Ogni partenza è diversa, proveremo a sfruttarla tutta. I banking di questo circuito sono interessanti, sono cose nuove. Provavamo linee diverse nelle libere per la qualifica, domani sarà diverso per la gara. Sarà bello vedere il rosso Ferrari a Monza, è importante per noi avere i tifosi dalla nostra parte, anche se sulla carta non è una gara facile per noi".