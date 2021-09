Carlos Sainz ha parole al miele per i meccanici della Ferrari, che in circa un'ora e mezza hanno rimesso in pista la SF21 dopo il duro impatto con le barriere in FP3, consentendo allo spagnolo di conquistare la 6^ posizione in qualifica: "Lavoro incredibile, non so come abbiano fatto. Sono stati uno spettacolo". Tutto il weekend del GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP OLANDA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE