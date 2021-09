Red Bull deve piazzare il pilota anglo-thailandese come espressamente chiesto dal gruppo austriaco e gli unici sedili disponibili sono quelli di Williams e Alfa. L’accordo con i britannici sembrava fatto, ma Mercedes sta cercando di bloccare l’operazione per consentire l’ingresso di De Vries (campione Formula E). L’Alfa può essere coinvolta in tutto questo: se Albon non dovesse trovare spazio in Williams potrebbe proporsi alla squadra guidata da Frédéric Vasseur

