Mattia Binotto a Sky Sport dopo il GP d'Olanda, chiuso dalle Ferrari al 5° e al 7° posto: "Gara positiva, abbiamo lavorato bene e chiesto ai piloti di non rischiare per prendere più punti possibili per il costruttori. Contenti di andare a Monza, dove vogliamo migliorarci"

Mattia Binotto analizza al microfono di Sky Sport il GP d'Olanda della Ferrari, con il 5° posto di Leclerc e il 7° di Sainz. Il tutto con vista su Monza, in programma tra sette giorni e in diretta su Sky Sport.

"Gara positiva, dovevamo portare a casa punti per il Costruttori"

leggi anche

Leclerc: "Impossibile prendere 4° posto a Gasly"

"Leggo la gara in modo positivo, questa è una pista che presentava un grande rischio ovvero l'usura delle gomme - ha detto il Team Principal a Sky Sport -. Abbiamo messo le Hard nel secondo stint per non rischiare. Anche con i piloti avevamo detto di non prendere rischi e portare a casa più punti possibili nel Costruttori. E' stata una gara solida, abbiamo anche cercato di attaccare Gasly. Abbiamo lavorato bene, seppur con i limiti della vettura di oggi. Sainz ha avuto qualche difficoltà, controlleremo i dati. Ha avuto delle difficoltà perdendo la FP3, ma non ne facciamo un dramma perchè ha fatto una gara solida".