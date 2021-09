Carlos Sainz amareggiato dopo il 7° posto a Zandvoort, in cui lo spagnolo ha faticato a bordo della Ferrari: "E' stata una gara molto difficile, avevo degrado con le gomme e scivolavo molto. Avrei voluto attaccare, ho dovuto guardare gli specchietti e difendermi. Monza sarà speciale, ma prima voglio analizzare quando accaduto qui per non ripeterlo"

"Avrei voluto andare all'attacco, ho dovuto guardarmi le spalle"

"E' stata una gara molto difficile, non capisco perchè ma ero lento - ha spiegato Sainz a Sky Sport -. Scivolavo molto, avevo tanto degrado alle gomme, più di quanto mi aspettavo e più di Charles, non mi trovavo fin dal giro 1. E' la prima volta che succede. Avrei voluto andare all'attacco, ma non mi sentivo bene con la vettura che non aveva grip all'anteriore e al posteriore e ho dovuto passare tutta la gara a guardarmi le spalle. Monza sarà un weekend molto speciale, me lo ricorderò tutta la vita. Voglio divertirmi, ma prima voglio analizzare quando successo in Olanda per non ripetere le stesse situazioni".