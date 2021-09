Il pilota italiano non ha ancora certezze sul suo futuro con l'Alfa Romeo: "L'arrivo di Bottas era il segreto di Pulcinella, ma sono contento per lui. Vedremo per il secondo sedile, ma non so davvero nulla. Voglio dare tutto per stare in pace con me stesso". E mostra in diretta su Sky Sport 24 il suo casco per Monza. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Ha mostrato con orgoglio il suo casco per il GP di Monza, ma in volto Antonio Giovinazzi è piuttosto scuro. Dopo l'arrivo di Bottas, in Alfa Romeo è rimasto un solo posto da titolare e per il momento il suo futuro è incerto. "L'arrivo di Valtteri era un po' il segreto di Pulcinella, lo sapevano tutti. Sono felice per lui. Vedremo cosa accadrà per il secondo sedile, ma non so nulla. Ci sono voci, io posso solo concentrarmi su me stesso per non distrarmi", ha detto il pilota pugliese in esclusiva a Sky Sport 24.