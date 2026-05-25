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F1, Russell dopo il ritiro inCanada: "Peccato, bella battaglia con Kimi. Anfiamo avanti"

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Costretto al ritiro mentre era in testa al GP Canada, Russell affida a un messaggio sui social i suoi pensieri sulla gara, sulla sfida con Antonelli e sui prossimi appuntamenti del Mondiale di F1: "Non ho parole per quanto successo. Mi è piaciuta la battaglia con Kimi e avrei voluto averne più giri. Fiero del mio weekend in Canada, con le pole e la vittoria nella Sprint. Avanti verso la prossima gara". Il Mondiale torna tra due settimane a Monte-Carlo: diretta su Sky e streaming su NOW

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