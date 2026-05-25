Nicolas Hamilton: "Obiettivo di vita raggiunto"

Nicolas Hamilton è nato con una paralisi cerebrale: i medici gli dissero che non avrebbe mai camminato, ma si è riabilitato fino a gareggiare nel British Touring Car Championship, campionato secondo per importanza solo alla Formula 1 nel Regno Unito. Il fratello di Lewis ha convidiso la sua gioia dopo il traguardo raggiunto con un lungo messaggio sui social: "Ho realizzato il mio sogno nel mondo del motorsport: salire sul podio del Btcc come vincitore del Jack Sears Trophy (cioè il pilota meglio piazzato in classifica con al massimo un podio in carriera prima dell'inizio della stagione). Sono letteralmente senza parole. Quest'anno mi ero prefissato l'obiettivo di vincere un trofeo, era tutto ciò che avevo sempre desiderato. Volevo scoprire cosa si provasse a salire i gradini del podio, il che è già una sfida di per sé, e tenere il mio trofeo alto nel cielo. È stato ancora più bello di quanto avessi mai potuto immaginare. Da bambino in sedia a rotelle, a cui era stato detto che non avrebbe mai camminato, a camminare sul podio del Btcc. Ho lavorato una vita intera per questo momento. (Sono passati) diciotto anni da quando ho deciso di scendere dalla sedia a rotelle e ho fissato il mio obiettivo di diventare un pilota da corsa. Questo momento significa più di quanto potrò mai spiegare. Grazie di cuore a tutti, a tutti coloro che hanno fatto parte e fanno ancora parte del mio viaggio: i miei sponsor, il mio team, la mia famiglia, gli amici e persino chi dubitava di me. Mi avete portato tutti fino a questo punto e ve ne sarò grato per sempre, questo trofeo è anche vostro! Obiettivo di vita raggiunto".