Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Nicolas Hamilton, podio nel Btcc nello stesso giorno del fratello Lewis in Canada

podi in famiglia
Foto Instagram @nicolashamilton

Un traguardo storico e una gioia doppia per la famiglia Hamilton. Mentre Lewis conquistava il secondo posto in F1 in Canada, miglior risultato della sua carriera in Ferrari, il fratello Nicolas saliva sul podio nel Btcc per la prima volta in carriera. La F1 torna dal 5 al 7 giugno a Monte-Carlo: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: HIGHLIGHTS

Nicolas Hamilton: "Obiettivo di vita raggiunto"

Nicolas Hamilton è nato con una paralisi cerebrale: i medici gli dissero che non avrebbe mai camminato, ma si è riabilitato fino a gareggiare nel British Touring Car Championship, campionato secondo per importanza solo alla Formula 1 nel Regno Unito. Il fratello di Lewis ha convidiso la sua gioia dopo il traguardo raggiunto con un lungo messaggio sui social: "Ho realizzato il mio sogno nel mondo del motorsport: salire sul podio del Btcc come vincitore del Jack Sears Trophy (cioè il pilota meglio piazzato in classifica con al massimo un podio in carriera prima dell'inizio della stagione). Sono letteralmente senza parole. Quest'anno mi ero prefissato l'obiettivo di vincere un trofeo, era tutto ciò che avevo sempre desiderato. Volevo scoprire cosa si provasse a salire i gradini del podio, il che è già una sfida di per sé, e tenere il mio trofeo alto nel cielo. È stato ancora più bello di quanto avessi mai potuto immaginare. Da bambino in sedia a rotelle, a cui era stato detto che non avrebbe mai camminato, a camminare sul podio del Btcc. Ho lavorato una vita intera per questo momento. (Sono passati) diciotto anni da quando ho deciso di scendere dalla sedia a rotelle e ho fissato il mio obiettivo di diventare un pilota da corsa. Questo momento significa più di quanto potrò mai spiegare. Grazie di cuore a tutti, a tutti coloro che hanno fatto parte e fanno ancora parte del mio viaggio: i miei sponsor, il mio team, la mia famiglia, gli amici e persino chi dubitava di me. Mi avete portato tutti fino a questo punto e ve ne sarò grato per sempre, questo trofeo è anche vostro! Obiettivo di vita raggiunto".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Russell: "Peccato, bella battaglia. Vado avanti"

SUI SOCIAL

Costretto al ritiro mentre era in testa al GP Canada, Russell affida a un messaggio sui social i...

F2, a Stenshorne la Feature. Minì leader

MONTREAL

Stenshorne vince la Feature Race della Formula 2 a Montreal. Diversi incidenti e prova che si...

GP Canada, rischio pioggia: le news live sul meteo

f1

A Montreal rischio pioggia e forte vento per la gara in programma stasera alle ore 22 (italiane)....

Verstappen: "Insostenibile continuare così"

nuovo sfogo

Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1: come...

Rischio pioggia in Canada: scatta il 'Rain Hazard'

COSA PREVEDE

Rischio pioggia sulla gara della Formula 1 in Canada e la Fia attiva il protocollo 'Rain Hazar'...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS