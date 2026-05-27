Alpine cambia sponsor, nome e livrea: dal 2027 sarà Gucci Racing Alpine e correrà con i colori Gucci . La casa di moda italiana entra così in Formula 1: è la prima volta che un brand di lusso diventa title partner di una squadra di F1 . Alpine, nel Circus dal 2021 con il rebrand di Renault, cambia title sponsor dopo 5 stagioni con Bwt, che ha contraddistinto le livree di questi anni con un tocco di rosa.

Briatore: "Abbiamo visto che la moda può vincere in F1"

L'Executive Advisor di Alpine commenta così il nuovo accordo: "Unirci a un marchio prestigioso del calibro di Gucci in Formula 1 come title partner di Alpine è qualcosa di cui sono incredibilmente orgoglioso. Sono anche molto emozionato per le possibilità che la partnership con Gucci porterà e per i grandi traguardi che potremo raggiungere assieme a livello globale. Il team di Enstone (Alpine) ha una storia di fare le cose in maniera diversa dagli altri e ha dimostrato in passato che la moda può arrivare prima in Formula 1 (quando la squadra vinse tre titoli mondiali tra piloti e costruttori nel 1994 e 1995 sotto il nome di Benetton). Con il miglioramento della prestazione in pista e il record di punti a inizio stagione dell'Alpine, questa nuova collaborazione con Gucci mostra lo slancio crescente della squadra. Voglio ringraziare Luca de Meo (Ceo di Kering, colosso del lusso che comprende brand come Gucci, ed ex Ceo del gruppo Renault fino al 2025) e Francesca Bellettini (Presidente e Ad di Gucci) per la loro fiducia e dedizione nel progetto e per aver contribuito a dar vita a questa collaborazione".